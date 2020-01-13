بطلان الصلاة خلف علي عثمان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اكثر من شخص ممن هم محسوبون على التيار الاسلامى شككوا فى صدق السيد على عثمان محمد طه فقد اتهمه الدكتور غازى صلاح الدين بوضوح العبارة وبشكل لا لبس فيه مطلقا انه كذوب وهذه الشهادة محرجة للاسلاميين فى ما بينهم وهم يرون قياداتهم تكذب بعضها ، وكان كلام الدكتور غازى قد جاء فى سياق تعليق اتهام على عثمان له بالمشاركة فى التخطيط لانقلاب ود ابراهيم ، والمعروف ان الاتهام بالكذب يسقط عدالة الشخص ويجعله ليس محلا للثقة فيه والقبول بما يصدر عنه.

والشخص الثانى الذى شكك فى صدق على عثمان هو الدكتور الشيخ عبد الحى يوسف وهو يعلق على كلام على عثمان القاطع باستمرار المؤتمر الوطنى فى تمويل قناة طيبة وانهم ظلوا يدفعون دوما 90% من ميزانيتها قائلا هذه قناتنا وهو ما احرج عبد الحى وعموم التيار السلفى ، وقد شكك عبد الحى فى صدق على عثمان وألمح الى كذبه ، ونقرأ فى الخبر ادناه عن هذا الأمر :

– كذب الداعية الاسلامي عبد الحي يوسف حديث القيادي الإسلامي علي عثمان محمد طه في برنامج”أسرار الأخوان” بقناة العربية، حول دعم الحركة الإسلامية لقناة طيبة.

وقال عبد الحي في مقابلة أجرتها قناة الجزيرة ”كأنما حديث طه حق لا يأتي بعده باطل”.

وتساءل” لماذا يصدق الناس علي عثمان في هذه ويكذبونه في غيرها”.

كلام عبد الحى هذا يشير بوضوح الى تكذيبه على عثمان وهو ذات القول الذى قاله الدكتور غازى صلاح الدين ومع اننا لانميل الى تصديق احدهم عن اخيه فلا على عثمان بعيد عن الاتصاف بالكذب ولا دكتور غازى ودكتور عبد الحى اصحاب صدق ويلزم قبول قولهما والاخذ بتقييمها فهما ليسا أفضل حالا ممن وصفاه بالكذب ، ولكن ووفقا لقاعدة يعملون بها جميعا فان شهادة إثنين بكذب شخص يسقط عدالته ويجعله ليس أهلا للتقدم وامامة الناس فى الصلاة مثلا ويمكننا التنويه هنا الى هذا الحكم الفقهى ببطلان الصلاة خلف على عثمان إلا ان يثبت كذب من اتهمه بالكذب وهذا امر صعب لأن من حكم بكذب على عثمان وإن كان هو الاخر كاذبا فقد يكون صادقا هنا وما اكثر الشواهد على ذلك فهل نجد احدا يرجو قبول صلاته يخاطر بتقديم على عثمان والصلاة خلفه؟

الله ورسوله اعلم