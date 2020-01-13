توقُّعات بإلغاء عقد شركة “الفاخر” بعد رفض الشركات والصاغة

الخليج 365 :

توقّعت مصادر مُطّلعة، إلغاء وزارة المالية عقد شركة الفاخر لتصدير الذهب، بعد إعلان شركات وتُجّار وصاغة الذهب، رفضهم للاتفاق ووصفهم له بالاحتكار.

فَيمَا كَشَفَ رئيس شُعبة مُصَدِّري الذهب عبد المنعم الصديق، عن تقديم مُقترحٍ للحكومة بشراء الذهب بالسعر الرسمي والاشتراط على الشركات سداد حصائل الصادر مُقدّماً قبل التصدير، وأكّد استعدادهم لتنفيذ المُقترح حال مُوافقة وزارة المالية عليه.

وكشفت مصادر، عن مُقابلة وفد من الصاغة وتُجّار الذهب لوزير المالية، أبلغه تحفُّظهم على الاتفاق مع شركة الفاخر، واعتبره احتكاراً دُون مُناقصة ولا عطاءٍ مفتوحٍ، ونوّهت المصادر لمُوافقة الوزير على طرح تُجّار الذهب، وتأكيده فتح الباب أمام كل الشركات لتصدير الدراسة، ونوّهت لدراسة (40) طلباً من الشركات لمنحها حق التصدير.

وقال الصديق لـ(الصيحة) أمس، إنّ سياسة الدفع المُقَدّم لحصائل الصادر تُعتبر أنجح وسيلة للسيطرة على عائدات الذهب، وأضاف بأنها تضمن إغلاق الباب نهائياً أمام التهرُّب من إرجاع حصائل الصادر، وتابع: “مافي ضمان أكتر من كدا”.