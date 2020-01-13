تغريدات مصرية تضع حمادة صدقي في”مرمى النيران”

الخليج 365 :

خطوة المدرب المصري حمادة صدقي برحيله عن تدريب الهلال السوداني وانتقاله لتولي المهمة الفنية لسموحة على نحوٍ مفاجئ، قوبلت بالعديد من الانتقادات من قبل المصريين.

وفي الوقت الذي وصف فيه نادي الهلال السوداني قرار رحيل حمادة صدقي بـ”الهروب”، رأى البعض أنّ ما قام به حمادة ما هو إلاّ دليل على أنّه فاشل.

وعلى نحوٍ مفاجئ، أعلن نادي سموحة المصري عن تعاقده مع المدرب حمادة صدقي لتدريب الفريق”الأحد”.

وعدّ آخرون أنّ هروب حمادة صدقي في هذا التوقيت خطوة”جبانة”وفضيحة كبيرة لمصر، وغرّد أحدهم قائلا” هروب الجبان يا خسارة على رجولتك يا مصر اتفضحنا”.

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وفي المقابل، هناك من اعتبر أنّ حمادة صدقي اختار التوقيت المناسب لترك مهمته في نادي الهلال السوداني، وأنّه استلامه للمهمة الفنية في نادي سموحة المصري أفضل بكثير.

وكتب أحدهم قائلا” يحمد ربنا أنّه طلع من السودان على خير”.

وفي المقابل، يعتقد البعض أنّ حمادة صدقي غادر منصبه في الهلال بحثًا عن المال، حيث قال أحد المغرّدين” كله علشان الفلوس“.

وحمادة صدقي تولى تدريب الهلال السوداني خلفًا لصلاح أحمد آدم، ونجح في قيادة الفريق للفوز على النجم الساحلي في المرحلة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، قبل أنّ يتلقى الهزيمة بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” بهدفين مقابل هدف”السبت” الماضي.