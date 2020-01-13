قرار من النيابة بتشكيل لجنة تحقيق في عمليات التعدي ونهب وإتلاف مقر اليوناميد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، قرارا قضي بتشكيل لجنة للتحقيق في عمليات التعدي ونهب وإتلاف مقر بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة “اليوناميد” بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

ومنح القرار اللجنة السلطة والصلاحية، بالتحري والتحقيق في أحداث التعدي والنهب والاتلاف في مقر اليوناميد، وتداعياتها، ومعرفة الأسباب التي أدت الي وقوع هذه الاحداث، واتخاذ الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية والولائية في مدينة نيالا.

بجانب حصر الأموال والأصول والموجودات التي تم نهبها او التصرف فيها، بالإضافة الي تتبع الأموال والأصول المتحركة الي نهبت وحجز الاليات والعربات، وكل ما تم استخدامه في التعدي على مقر البعثة.

مشيرا الي مباشرة لجنة التحقيق اعمالها بعد أداء القسم أمام النائب العام، واجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من أوامر الحجز والقبض على الأشخاص المتهمين، في حال توفر البيانات المبدئية.

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بالإضافة الي استئناف قرار اللجنة الي النائب العام او أي دائرة يشكلها للغرض نفسه، واجاز للنائب العام إعادة تشكيل اللجنة في أي وقت وفقا لما يراه مناسبا، وعهد اللجنة رفع تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ بداية عملها.

واسند القرار، الي رئيس النيابة العامة، إبراهيم الهادي إبراهيم سعيد، رئاسة اللجنة، والي ووكيل ثالث نيابة برشم حامد على، عضوا ومقررا، وعضوية كل من ممثل وزارة العدل، ووزارة الخارجية، والقوات المسلحة السودانية، والدعم السريع، والشرطة.

ويذكر ان مقر بعثة اليوناميد، تعرض لعمليات سرقة ونهب من قبل مواطنين وبمشاركة افراد من القوات المسلحة السودانية والشرطة والدعم السريع، واتهم ناشطون الحاكم العسكري لولاية جنوب دارفور، بالضلوع في هذه العمليات، قبل مشاركة المواطنين فيها للتغطية على أفعاله التي طالت المقر.

و أدان أعضاء مجلس الأمن أمس الاول نهب مقر البعثة الأممية (يوناميد ) السابق في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وأعلن المجلس ترحيبه بفتح تحقيق من قبل حكومة السودان حول الحادثة ، ودعا لاتخاذ خطوات لضمان الأمن وسيادة القانون في جميع أنحاء دارفور.