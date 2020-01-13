حمادة صدقي يرد بشأن هروبه المفاجئ من الهلال السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دافع حمادة صدقي، المدير الفني الجديد لفريق سموحة السكندري، عن نفسه أمام اتهامات ناديه السابق الهلال السوداني، بعد رحيله بشكل مفاجئ الأحد.

وأصدر الهلال بيانًا رسميًا اتهم خلاله صدقي بالهروب، معلنًا إقالة مدير الكرة بالنادي لتسليمه جواز السفر للمدير الفني المصري.

كما أكد البيان أن “هروب صدقي ربما يكون بسبب موقف الأهلي المصري في المجموعة بدوري أبطال أفريقيا”.

وقال صدقي في تصريحات تليفزيونية: “لست هاربًا، ولا صغيرًا كي يقال عني هذا الكلام. لم أقرأ بيان الهلال ولكن سمعت أمورا أصابتني بالحزن، وعلى رأسها اتهامي بالهروب”.

وأكد أنه أبلغ رئيس نادي الهلال بالرحيل لعدم وجود حلول جذرية لعدة أمور داخل الفريق اشتكى منها، موضحًا أنه لم يرحل دون إذن النادي كما يقال.

وتفنيدا لما قيل عن تهربه من المسؤولية، بسبب ظروف فريقه السابق الأهلي المصري، الذي سيواجه الهلال في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، قال صدقي: “إذا كان الأمر مرتبطا بالأهلي فكان الأجدر بي الاستمرار مع الهلال”.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط متقدما بنقطة عن الهلال، بينما يتصدر المجموعة النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الجدول بنقطة واحدة.

ويتبقى للهلال مواجهة قوية خارج الديار أمام بلاتينيوم بينما يلعب الأهلي مع النجم الساحلي بالقاهرة في الجولة الخامسة يومي 24 و25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ثم يحل الأهلي ضيفًا على الهلال في السودان يوم 1 فبراير/ شباط المقبل في الجولة الأخيرة ويلعب النجم الساحلي في تونس أمام بلاتينيوم.

وبيّن: “هذا حديث مثير للسخرية، وإذا كان هذا هو تفكير من يردد ذلك فأعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح”.

وقال صدقي إن سموحة ليس طرفًا في مسألة تحمله الشرط الجزائي مع الهلال، وسيتحمل بنفسه هذه المشكلة.

وأشار إلى أن سموحة مثل بيته ويتمنى تحقيق الإنجازات معه مثلما حدث في موسم 2013–2014، حيث نافس على الدوري والكأس، منهيا الموسم وصيفا للبطولتين.