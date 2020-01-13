الحكومة الإنتقالية تتجه الى توسيع تشكيلتها باضافة ثلاثة وزراء دولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تتجه الحكومة الإنتقالية في السودان، لتوسيع تشكيلتها باضافة ثلاثة وزراء دولة في وزارات مختلفة . وقالت مصادر مطلعة بحسب العين الإخبارية إن رئيس الوزراء ، عبدالله حمدوك رشح “3” أسماء لتولي وزراء دولة لكل من الخارجية، والعمل، والبنية التحتية . وأشارت المصادر إلى أن المكون العسكري في مجلس السيادة، إستلم قائمة المرشحين الجدد لفحصهم أمنياً، تمهيداً لإعتمادهم من قبل المجلس.

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