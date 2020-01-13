البيت الأبيض طلب من كوريا الشمالية استئناف المحادثات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة تواصلت مع كوريا الشمالية من أجل استئناف المحادثات.
وأضاف أوبراين أيضا، أن عدم تنفيذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تهديده بإرسال “هدية في عيد الميلاد” يعد علامة إيجابية، وفقا لرويترز.
وكان بعض المحللين قد قالوا إن ذلك ربما يشير إلى استعداد بيونغيانغ، لإجراء اختبار لصاروخ بعيد المدى في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إن الهدية “ربما تكون مزهرية لطيفة”.
وقال أوبراين لموقع أكسيوس يوم الجمعة، “تواصلنا مع الكوريين الشماليين وأبلغناهم رغبتنا في مواصلة المفاوضات في ستوكهولم، والتي عقدت آخر مرة في بداية أكتوبر”.
وأشار إلى أنهم “أبلغوهم من خلال قنوات مختلفة أنهم يودون استئنافها”.
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