تعديين مدرباً جديداً للهلال بعد هروب المصري حمادة صدقي

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الخليج 365 :
أعلن مجلس الهلال مساء اليوم “الاحد” تعيين الفاتح النقر مدرباً للهلال خلفاً للمصري حمادة صدقي.
وعقد الكاردينال اجتماعاً مطولاً مع النقر حسم خلاله تدريب الفريق بعد هروب المصري حمادة صدقي إلى القاهرة مساء أمس “السبت” عقب خسارة الهلال على ملعبة ووسط جماهيره بـ “الجوهرة الزرقاء”.
وتولى النقر تدريب الهلال مرتين في عهد الكاردينال وتعد هذه “الثالثة” وسبق أن أقيل مرتان.
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