الكشف عن امتلاك ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻨﺎﺟﻢ ذﻫﺐ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺃﻋﻠﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﺫﻫﺐ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﻗﺎﻝ: ﻓﻮﺭ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺑﺸﺄﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺿﺒﻄﺖ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ.

ﻭﻛﺸﻒ الرشيد ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺐ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﻢ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺩﻭﻧﺖ 2 ﺑﻼﻏﺎﺕ ضدهم ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.

وقال الرشيد “لا تعلم أين تذهب عوائد هذه المناجم وكيف تدار” .

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وبشأن قناة طيبة قال رشيد أن شركة الأندلس حصلت علي تصريح بث بواسطة منصة خاصة بها بشكل غير قانوني وأن ذلك يمثل انتهاكا لسيادة الدولة واجراء معيب منوها الى أن البث شأن سيادي ومعمول به في كل العالم وأن الحكومة اتخذت الإجراء اللازم لاسترداد الحق السيادي للدولة .

وأضاف أن لجنة التفكيك لم توقف بث اذاعات القران الكريم وأن ذلك تم بناء علي تصرف من القائمين على امر تلك الاذاعات حيث قاموا بفصل اسلاك البث .