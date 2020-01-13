عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 13 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيّار

اتحاد الصاغة: تصدير”150″ كيلو ذهب يوميًا

لجنة إزالة التمكين:”400″ مليار جنيه سنويًا دعم لجامعة أفريقيا العالمية من المالية

مستشار”السوداني”: جمال الوالي ليست في مواجهته بلاغات

واشنطن تستضيف الاجتماع الأخير لسد النهضة اليوم

التعليم العالي: زيادة تمويل البحوث العلمية لـ”600″ مليون جنيه

المحكمة ترفض حفظ البلاغ في مواجهة القيادي الشيوعي صديق يوسف

وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة بالخرطوم

الخارجية ترهن مصير موظف بها بقررا من محمد عطا

الجريدة

انتهاء أجل المحكمة الدستورية

وفاة”44″ عاملاً بمشروع إسكان أبو سعد والصحة توقفه

لجنة لاسترداد قطعة أرض تتبع لجامعة السودان بيعت لرجل أعمال بسعرٍ زهيد

لجنة إزالة التمكين: النظام البائد يدعم جامعة إفريقيا بـ”400″ مليار جنيه سنويًا

محامي يكشف عن انتهاء أجل المحكمة الدستورية

وزارة الصحة توقف العمل بمشروع إسكان أبو سعد”73″

الحداثة

منتصر الطيب: لا يمكن لـ”قوى التغيير” أنّ تكون تحالفًا حاكمًا

زيادة تمويل البحوث العلمية في مجال السلام إلى”600″ مليون جنيه

تحديد”25″ يناير موعدًا لمؤتمر نازحي دارفور بالفاشر

“البدوي” يدعو الدول الأوروبية لدعم اقتصاد البلاد

نازحون: عناصر النظام المباد بدارفور يخططون لمهاجمة المعسكرات

صحيفة أخبار اليوم:

توضيحيات حول قرارات تفكيك التمكين والكشف عن إمتلاك مؤسسة لمنجم للذهب.

جامعة النيلين تفصل قياديا اسلاميا بتهمة تحريضه على قتل المتظاهرين في تسريبات فضائية العربية.

اتجاه لطرح وظائف للكوادر الوسيطة والخبرات بالخارجية قريبا.

انطلاق مباحثات سد النهضة اليوم فى واشنطن على مستوى وزراء الخارجية والرى برعاية أمريكية.

صحيفة الوطن:

توقعات بتعيين ثلاثة وزراء دولة

دول أوربية تعلن دعمها للسودان في مؤتمر “الأصدقاء”

الكشف عن تفاصيل جديدة حول تمويل مؤسسات إعلامية بمال الدولة

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صحيفة اليوم التالي:

لجنة التمكين: جمعية القرآن الكريم تمتلك مناجم ذهب

جامعة النيلين تعفي عوض حاج على ، ولجنة الأساتذة تطالب بالمحاسبة

لجنة التحقيق و التحري في أحداث القتل خارج نطاق القانون تتلقي البلاغات

الانتباهة

تفاصيل التحقيق مع علي عثمان بشأن أموال الرئاسة

“الانتباهة” تكشف أسباب استقالة وكيل المالية

احتجاجات في القضارف بسبب أزمة المواصلات

حضرة: لابد من ذهاب قيادات الشرطة والأمن فهي سبب الإشكالات الأمنية

الهلال يكشف” سيناريو” هروب المدرب المصري

جمال الوالي: لم أشتر”السوداني” بتوجيه من البشير

لجنة التفكيك تكشف امتلاك جمعية القرءان الكريم لمناجم ذهب

والٍ: حشو بالمناهج والتلاميذ لايفرقون بين”سلامتنا” و”سلامتهم”

تجديد حبس المدير المالي لشركة”سودامين”

آخر لحظة

فتح باب تقديم شكاوى التعذيب والاغتصاب بالسجون

الكشف عن امتلام جمعية القرآن منجمًا للذهب

صحيفة أمريكية: السلام في السودان منتصف فبراير

مسؤول إماراتي رفيع بالخرطوم اليوم

رفع ميزانيات البحث العلمي من”160″ إلى”600″ مليون جنيه

ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين السودان وكندا لمستوى السفراء

الإفراج عن رئيس عمّال الشحن والتفريغ ببورتسودان

السوداني الدولية

رشيد ووجدي: تمكين” أوانطا” سدّدوا فلوس الشعب

منجم ذهب يتبع لجمعية القرآن الكريم

النيابة تتحرى مع علي عثمان في دعوى خيانة الأمانة

السعال الديكي والدفتريا تعجّل بإقالة مدير التحصين بجنوب دارفور

تعليق الدراسة بمرحلة الأساس ولاية الجزيرة”8″ أيام

تمديد فترة الإدلاء بالشهادة حول فضَ الاعتصام أسبوعًا

ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية

طالبات في داخلية بأم القرى يشتكين من انعدام الأمن ونقص الخدمات

دعوة لإبعاد الإدارة الأهلية عن التحزّب

البدوي: الموازنة تهدف لكبح جماح التضخم وتحقيق”الاستقرار الاقتصادي”

الصيحة

معلومات جديدة للجنة التفكيك و”السوداني” توضّح و”الرأي العام” تكذّب”الرشيد”

بدء محاكمة”صاحب بقالة” اغتصب ثلاث طفلات بأم درمان

ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين السودان وكندا لمستوى السفراء

موظفون بمالية الخرطوم يحتجون على قرار استبقاء مدير عام الوزارة

“السوداني” تكشف عن اتصالاتٍ لحل الأزمة بين الصحيفة والدولة

“الصيحة” تفكّ طلاسم قطعة المئذنة أسفل كوبري النيل الأزرق