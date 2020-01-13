إزالة التمكين في المؤسسات الإعلامية.. ماخفي أعظم !!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري أمس “الأحد” الذي عقدته لجنة إزالة التمكين لتمليك الرأي العام معلومات أوفر حول الدوافع التي تكمن وراء الإجراءات الأخيرة بشأن بعض المؤسسات الإعلامية، قال وكيل وزارة الإعلام، الرشيد سعيد يعقوب، إن قناة الشروق تم تسجيلها بأسماء أشخاص ينتمون إلى المؤتمر الوطني المحلول هم مديرها الحالي الفريق السر أحمد عمر، ورجال الأعمال جمال الوالي، ووالي الولاية الشمالية السابق ياسر يوسف، وأكد أن القناة لا تمتلك أصولاً غير بعض الكاميرات والمعدات وسيارات في المكاتب الإقليمية، وكشف عن بيع أرض تتبع للقناة في ظروف غير معلومة بمنطقة سوبا، وأعلن ان جملة المديونية الحالية للشروق تبلغ مليون و200 ألف دولار، وبشأن صحيفة الرأي العام أكد سعيد أنها مملوكة لشركتين تتبعان للمؤتمر الوطني ممثلاً في رئيس مجلس إدارتها إسماعيل الحاج موسى، وكشف عن صفقة بقيمة (19) مليار جنيه لتُحوّل ملكيتها إلى نسيب رئيس “حركة الاصلاح الآن” غازي صلاح الدين، وقال انه تم دفع مبلغ (5) مليارات، وأضاف “لدينا تقارير من جهاز المخابرات العامة، تكشف عن ممول الصفقة وإنه شخص يتبع لجهاز الأمن السابق”. فيما أوضح وكيل وزارة الإعلام أن هنالك (12) قناة تبث من منصة شركة (الأندلس) للإعلام بلغات غير العربية، وكشف عن وصول شكاوى بشأن هذه القنوات من دولتي إثيوبيا ونيجيريا ما دفع إلى إيقاف المنصة بقرار سيادي.

جمعية الذهب

ربما يستغرب الكثيرون من أن جمعية القرآن الكريم تستثمر في مناجم الذهب، وأن ذات الجمعية تتخذ من مكان عملها ملجأ ومخبأ، وهو الامر الذي أكده الرشيد سعيد أمس في المؤتمر الصحفي حيث قال: وجدنا لديهم مناجم ذهب وفور إجراءات الحظر التي صدرت بحقها ضبطتهم الشرطة الامنية يحاولون الهروب بالذهب، من جانبه أعلن عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، امتلاك جمعية القرآن الكريم لمناجم ذهب، وأوضح أنها تصرف شهرياً ما يقارب (750) ألف جنيه، بجانب امتلاكها لعدد من المباني بحي الرياض وغيرها من العقارات، إضافة إلى (100) سيارة ، وقال إنها تتلقى دعماً دولياً بجانب دعم من رئاسة الجمهورية وديوان الزكاة تحت مسميات عدة، وكشف عن تفكيك معسكر يتبع لها في منطقة السليت، وأكد صالح أن اللجنة لم توقف إذاعة القرآن الكريم، وقال إن المحطة تبث من قناة الخرطوم الدولية ولا يستطيعون السيطرة عليها، وقال إن البعض حاول الدخول إلى مقر الجمعية لأخذ ما يملكون من ذهب وغيره وعند خروجهم قطعوا سلك البث من أجل التشويش بأن اللجنة تصادر الحريات الدينية.

إحترام الصحافة

وأكد سعيد أن اللجنة لا تستهدف صحفيي “صحيفة السوداني” ، وأوضح أن اللجنة تحقق في نقل ملكية الصحيفة من مالكها السابق محجوب عروة إلى الأخير جمال الوالي، وقال “لدينا معلومات تؤكد أن الرئيس المخلوع وجه الفاتح عروة بأن يطلب من جمال الوالي شراء الصحيفة ” وأضاف “فريق المراجعة طالب مالك الصحيفة بتقديم معلومات حول الأموال التي دُفعت”، وقطع بأن اللجنة ليست لديها أي مشكلة مع خط “السوداني” وأشار إلى أن هنالك صحف تشتم الحكومة مثل (الانتباهة) وقال “لكن رغم ذلك قاعدين نصرح فيها” وأشار إلى ان الأمر لن يتوقف عند السوداني والرأي العام وأكد أنه حال اتضح أن هناك مشكلة في تمويل صحف أخرى سيتم اتخاذ إجراءات المراجعة والحجز، وقال سعيد “إننا لا نُشكك في وطنية الصحفيين، وأي محاولة لنقل القضية إلى معركة الحُريات الصحفية يبقى الغرض منها التشويش وستكون معركة خاسرة”. وكيل وزارة الاعلام الرشيد سعيد بدا في حديثه لوسائل الاعلام واثقاً من صحة ماتم من إجراءات حيال المؤسسات الاعلامية التي أصدرتها لجنة التفكيك وإزالة التمكين مؤخراً، إذ أكد أن ثمة معلومات توفرت لهم بأن هذه المؤسسات مملوكة من النظام البائد ، لافتاً إلى أن لديهم إحترام كبير للصحفيين والوسط الصحفي ، وزاد ” وزير الاعلام جاء من هذا الوسط ، وأنا ذاتي جئت من هذا الوسط الصحفي”.

معلومات مؤكدة

وفيما يتعلق بقناة الشروق قال الرشيد إنهم يملكون معلومات تؤكد أن القناة تم تمويلها منذ إنشائها في دبي من النظام السابق ، بجانب أن ذات القناة ظلت ميزانيتها تدفع سنوياً مباشرة من القصر الجمهوري ، عطفاً على ذلك فإن الاشخاص الذين يملكونها هم قيادات من حزب المؤتمر الوطني – في إشارة إلى جمال الوالي وياسر يوسف – مشدداً على ضرورة إسترداد الاموال وارجاعها للشعب السوداني، وكشف وكيل وزارة الاعلام عن أن القناة ة لا أصول لها ولا دار تخصها، بيد أن ماكانت تملكه القناة من اصول ماهو إلا عدد من السيارات واللابتوبات.

موت طبيعي

أوضح سعيد بأنهم تأنوا كثيراً بمجرد إستلامهم لهذه الملفات ، وقال: قضيتنا أن تسترد هذه الاموال ولا نغلق القناة، وزاد: لو تركنا قناة الشروق ولم نتخذ حيالها هذه القرارات لماتت موتاً طبيعياً.

اما عن صحيفة الرأي العام اوضح سعيد بأن هذه الصحفية كانت مملوكة للشركتين وأن ذات الشركات مملوكتان لحزب المؤتمر الوطني وعليه بناء على الوثيقة الدستورية فإن الاموال ستعود لوزارة المالية ، كاشفاً عن تقارير اوردتها لهم المخابرات العامة تقول إن الصفقة الاخيرة التي تمت لبيع صحفية الرأي العام كانت مملوكة من أحد قيادات جهاز الأمن السابقة، دون أن يفصح عن من يكون هذا القيادي.

معركة الحريات

الرشيد قال إن اي محاولة لنقل المعركة للحريات الصحفية هي محاولة للتشويش عن القضية الحقيقية وهي إسترداد الاموال للشعب السوداني، وفيما يخص كجمعية القرآن الكريم قال الرشيد: وجدنا لديها مناجم ذهب وعند حظر الشرطة الامنية لمقر الجمعية ضبطتهم يحاولون الهروب بالذهب، وعن مايثير من تساؤلات حول أن الحكومة اوقفت إذاعة الفرقان قال سعيد ” سحبوا فيش وتوقف البث من اجل التشويش وخلق رأي عام ضدنا والتغطية على القضية الاساسية، مؤكداً بأنهم كانوا يسعون لحجب الرؤية الحقيقية وهي فسادهم وزاد ” تاني يوم خاطبناهم رسميا ببث القرآن فورا وسنعيدها بعد المراجعة لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف ” إلى ذلك كشف عضو اللجنة وجدي صالح بأن جامعة أفريقيا تتلقى 400 مليون جنيه سنوياً، واصفا هذا الدعم “بالكبير” مقارنة بالدعومات التي تجدها الجامعات السودانية من المال العام، لافتا إلى أن الجامعة لم تخضع للمراجعة المحاسبية منذ تأسيسها.

إستمرار التفكيك

وجدي صالح أكد ان القرارات التي صدرت من اللجنة بشأن المؤسسات الاعلامية تتعلق بملكية هذه المؤسسات وليس بالخط الصحفي لذات المؤسسات وهو الامر الذي يتسق مع حديث وكيل وزارة الاعلام ، مؤكدا بأنهم سيستمرون في عملهم في اللجنة، وسيتحروا من كل المؤسسات والشركات التي لها علاقة بالمؤتمر الوطني البائد، لافتاً إلى أن الثورة قامت من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطني وتفكيكه ، مؤكدا بأنهم يسعون في تفكيكه وأن الايام القادمة ستكشف اللجنة عن معلومات ” يشيب لها الولدان”.

أهداف الثورة

صالح أكد على أن الثورة جاءت لاسقاط النظام واعادة أموال الشعب للشعب ، لافتا إلى أن قرار إيقاف القنوات تم عبر وزارة الثقافة والإعلام وأن اللجنة معنية فقط بتمويلها، وقال صالح إن قرار التحفظ على الحسابات والمنقولات بتلك المؤسسات ليس له علاقة بخطها التحريري او طبيعة عملها .

دعم كبير

وكشف وجدي عن تلقي جامعة أفريقيا العالمية أكبر دعم مالي من وزارة المالية السودانية يتجاوز (400) مليار سنوياً لا تخضع لمراجعة المراجع العام لجمهورية السودان، وأكد أن المراجع العام سيراجع ابتداءً من الأحد كافة المؤسسات المحتجزة ليتخذ قراراً بشأن مرتبات الصحفيين، على ضوء التقرير الذي سيرفعه للجنة لحين اتخاذ قرار بشأن المؤسسات، وأشار أن هناك تقارير خاصة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى وقال وجدي إن وزارة الإعلام فوجئت بقرار الحجز ولا علاقة لها به، وشدد: نحن لا نتلقى توجيهات من مؤسسات الجهاز التنفيذي أو أي وزارة، موضحاً أن اللجنة كُونت بموجب القانون للحجز لحين استرداد أموال الشعب، ونبه إلى إمكانية الاستئناف عبر القضاء، ولفت إلى أن الحجز لا بد أن يكون عبر قوة أمنية مسلحة، وأضاف: أي مالك عليه أن يحضر إلى اللجنة لاستلام خطاب الحجز، مؤكداً أن كافة المؤسسات الإعلامية الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة خارج مهامهم لكونها مملوكة للدولة وقال وجدي بأن جمعية القرآن الكريم تتلقى شهريا مبلغ 750 الف جنيه من الحكومة .

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طرق مشبوهة

القيادي بقوى الحرية والتغيير كمال بولاد دافع عن قرار لجنة تفكيك تمكين الإنقاذ والذي بموجبه إغلاق عدد من المؤسسات الاعلامية باعتبارها مؤسسات مازالت تعمل في خط حزب النظام البائد لإجهاض الثورة، وقال بولاد (للجريدة) إن هذه المؤسسات تم تمويلها على الاقل بطرق فيها شبهة فساد من اموال الدولة وبعضها بتمويل مباشر من الدولة وتجمعت حولها معلومات لدى لجنة تفكيك التمكين وبدورها اتخذت اللجنة هذه القرارات الاولية بغرض المراجعة والتدقيق.

مزايدة وابتزاز

بولاد في حديثه مع ( للجريدة ) لفت إلى أن كل من يثبت أن لديه حقوق في هذه المؤسسات سوف تعود له، وأردف: اما المزايدة او الابتزاز باسم الحريات من الذين مارسوا القمع وتكميم الافواه بالقتل لمجرد الرأي المخالف او من صمت على ذلك لمجرد لقمة ذليلة او مال حرام يملأ به جيوبه مردود عليه بكائه وولولته، وسوف تثبت الايام من كان مع الحريات هل هو الذي ظل يناضل من أجلها عقود ودفع ثمن الكلمة وكلفتها قتل وتشريد ام من انتفع بالمال السحت آنذاك وباع ضميره .

صراخ المنتفعين

وراى بولاد أن جزءا كبيراً من الانتقادات والصراخ مصدره اما من كوادر النظام البائد او من المنتفعين من تمكينه او المستفيدين من مداهنته وخدمته حينما كان في السلطة ونوه إلى أن غالبية الشعب شعروا بالارتياح لأنها مؤسسات مازالت تعمل في خط النظام البائد لإجهاض الثورة .

إدارة الحركة

بدوره لم يذهب بعيدا القيادي بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق عن حديث بولاد إذ قال في تصريحات صحفية إن ماتم من ايقاف لبعض المؤسسات جاء نتيجة للإشتباه في أنها مملوكة لفلول من النظام البائد وتمول أنشطتها، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود أعضاء من الحركة الإسلامية يديرون نشاطهم من هذه المؤسسات.

أرضية فساد

وأوضح عروة أن هذه المؤسسات تستند على أرضية فساد ونهب وأموال تم تجنيبها من سد مروي بجانب عدد من المشاريع التنموية، التي نهبت أموالها وأصولها، وأنشئت بها مؤسسات فاسدة سواء أن كانت إعلامية أو غيرها. عروة قال إن القضاء سيسن سيفه فوراً، وأكد أن المصادرة التي لحقت بهذه المؤسسات صاحبها فتح بلاغات طالت الكثيرين، وأودع بعضهم السجون، بغرض التحقيق والقضاء العادل، كأسامة عبدالله أحد رموز الفساد في وحدة تنفيذ السدود.

كيف صدرت هذه القرارات ؟

الشاهد أن هذه القرارت جاءت بناء على تشكيل لجنة سُميت بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد حيث اصدرها الفريق عبد الفتاح البرهان، وما إن اصدرت اللجنة أولى قراراتها بشأن مصادرة المؤسسات الاعلامية المشبوهة بتبعيتها للنظام البائد، داهمت قوة أمنية مساء مقار قناتي “الشروق”، وطيبة”، وصحفيتي “السوداني”، و”الرأي العام”، وجمعية “القرآن الكريم”، إنفاذاً لقرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال حيث قال عضو اللجنة طه عثمان بشأن هذه المؤسسات “تم التحفظ وحجز قناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس التي تبث منها قناة “طيبة”كذلك التحفظ على شركة الرأي العام التي تصدر عنها صحيفة الرأي العام وشركة السوداني التي تصدر عنها صحيفة السوداني”. وأكد محمد الفكي عضو مجلس السيادة ونائب رئيس اللجنة أن القرار يعني منع الصحيفتين من الصدور والمحطتين من البث مضيفاً “سيعكف المراجع العام على مراجعة أصولهما”. وأضاف “هذه المؤسسات كانت تمول من أموال الدولة ونحن نريد رد أموال الشعب السوداني، والعاملون في هذه المؤسسات لن يتأثروا”.

لماذ التوقيف ؟

وأوضح عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان أن الغرض من ايقاف بعض المؤسسات الإعلامية يرجع إلى استرداد أموال الدولة التي تم التصرف فيها وتخصيصها وتحويلها لصالح بعض الأسماء، وأكد أن الحريات لن تمس مُطلقاً، وأعلن الفكي خلال جولة تفقدية لمصابي أحداث الجنينة يوم السبت الماضي بمستشفى الشرطة بالخرطوم عودة المؤسسات الإعلامية الموقوفة خلال الشهر الحالي، وقال “هنالك معلومات تُثبت تورط المؤسسات التي تم ايقافها”، وأضاف “صحيفة السوداني تم شراؤها بتكليف مباشر من الرئيس المخلوع عمر البشير” وتابع “هذا أمر معروف ومُثبت في التقارير وهذا مسار مختلف للقضية”.

وعد الفكي

وشدد على أن معركة لجنة إزالة التمكين حالياً في استرداد الأموال مع الملاك وقال “يجب أن يفهم الصحفيون ذلك”، وأكد أن هدف اللجنة استرداد الأموال المنهوبة من الدولة بتفويض من الثورة والوثيقة الدستورية وقانون إزالة التمكين وأضاف “لن نتهاون في ذلك”.

الفكي قطع بأن الصحفيين لن يتضرروا في عملهم وحقوقهم وقال “من حقهم قول كل شئ يريدونه في الصحف التي تم ايقافها في مواجهة السلطة السابقة والحالية ونؤكد أن الحريات لن تمس مطلقاً”.

وجدد التزام الدولة بعدم تضرر العاملين فى المؤسسات الإعلامية التي تم حجزها بصرف مرتباتهم.