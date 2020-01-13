هيهات ان تتملص ياعوض حاج علي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تابع آلاف الناس الحلقات التى بثتها قناة العربية ومرت منها حتى الان ثلاثة أجزاء وهى الفيلم الوثائقي الذي حمل اسم الأسرار الكبرى لجماعة الاخوان في السودان وهى تسجيلات خاصة مُسربة لاجتماعات مجلس شورى الحركة الاسلامية بالسودان.

هذه المادة المذاعة ابرزت بوضوح نفاق وكذب واجرام الاسلاميين وجرأتهم على الولوغ فى الدماء وانتهاك الحرمات واكل المال العام واصرارهم على الكذب وخداع الناس والظهور بمظهر يخالف الحقيقة وكل هذا كان واضحا فى التسجيلات ، وقد برزت فيها بوضوح الدعوة الى قتل المعارضين والشدة عليهم وعدم التراخى معهم واستمع الناس للمخلوع ونائبيه (على عثمان وحسبو) وهم يتبنون القتل ويدعون إليه وهو وإن كان غير واضح فى كلام حسبو وغير مباشر لكنه فى كلام البشير وعلى عثمان يشكل اعترافا ولايحتمل التأويل مما يقتضى مساءلتهما ضمن القتلة كما اشرنا فى هذه المساحة أمس.

وممن كان كلامهم واضح الدلالة ولايمكن ان يتم تفسيره بغير ظاهره ما قاله الدكتور عوض حاج على وهذا قوله :

“علينا مواجهة “الصعاليك” فى الإنترنت والواتس اب.. يا إخوان يجب أن يفهم الناس المعركة بفهمها الصحيح.. فهمها الصحيح هو أنه يجب ألا يراودنا أى نوع من التعاطف أو التراجع أو التنازل”.

‏وقال الرجل : هذه ليست مظاهرات، هذه حركات عسكرية ويجب التعامل معها عسكريا”.

ولما افتضح أمره وبانت حقيقته وانكشف ماكان يخفيه نراه يخرج علينا متملصا مما قال نافيا ان يكون قد عنى به المحتجين وادناه مانشير إليه :

قال القيادي الاسلامي البروفيسور (عوض حاج علي) في أول ردة فعل تجاه ما ورد على لسانه في الحلقة الأخيرة من ( أسرار الاسلاميين في السودان) التي بثتها قناة العربية مساء الجمعة، انه لم يكن يقصد المتظاهرين السلميين، وإنما المسلحين من المتظاهرين الذين أفادت الأجهزة الأمنية بأنهم من كانوا يقتلون السلميين.

وقال بروف ( العوض): ماورد على لساني في قناة العربية كان في معرض الرد على الاجهزة الامنية في اجتماع موسع عندما سألناهم عمن يقتل المتظاهرين فاجابونا بان هنالك متظاهرين مسلحين هم الذين يقتلون المتظاهرين السلميين فنادى البعض ان يتصدى لهم المجاهدون فرددت عليهم بان الذين يقتلون هؤلاء ليسوا متظاهرين وانما هم عساكر.

وانا اقصد ما اقول وقطعا لا اقصد المتظاهرين الشباب والذين هم ابنائي وابناء اخواني وابناء الاسر الكريمة في جميع انحاء السودان، وماكان ذلك الا حماية لابنائنا من ان تزهق ارواحهم وانا قبل ذلك معلم ومربي وهذا ماوددت توضيحه، (على حد قوله).

انظروا اعزائى الى محاولة الرجل انكار ما ورد على لسانه ولابد ان يعى البروف عوض وجميع المجرمين أنهم لن يستطيعوا مطلقا التملص من كلامه أو حتى خداع الناس وتبديل دلالة كلامهم فليحترموا الناس ويحترموا انفسهم اولا .

جدير بالذكر ان جامعة النيلين – حيث يعمل الرجل – اتخذت قرارا بشأنه بعد ظهوره فى قناة العربية داعيا للقتل وادناه الخبر بحسب ما ورد فى الاحداث نيوز :

قررت جامعة النيليين الاستغناء عن خدمات البروفيسور عوض حاج علي الذي يعمل استاذاً بكلية علوم الحاسوب وحمل بيان مذيل بتوقيع مدير الجامعة البروفسر محمد الامين قراراً بالاستغناء عن حاج علي

وياتي القرار بعد مرور24ساعة من ظهور عوض حاج علي في الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة العربية وطالب من خلال حديثه بحسم المتظاهرين عسكريا قبل ان يصفهم بالصعاليق.