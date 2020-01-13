قطر عجييييب ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• لستُ من انصار مدرسة التدريب المصرية.
• ولا أؤيد احتراف اللاعبين المصريين في السودان.
• وما حصل شجعت الأندية المصرية.
• وبالعكس.
• دائما ما أشجع الاندية التي تواجه المنتخبات والأندية المصرية.
• لأن هؤلاء دائما ما ينظرون للكرة السودانية نظرة مختلفة.
• وظل الجميع يتابع تصريحات بعد اعلاميي مصر في حق الكرة السودانية.
• كان آخر هؤلاء وائل جمعة.
• عندما صرح عقب خسارة الاهلي من النجم الساحلي في تونس.
• يومها ذكر ان الاهلي قادر على الانتصار .. على الهلال وبلاتنيوم ذهابا واياباً.
• جمعه دا شكله نسى هزيمة 2007م وتابوت الحضري.
• حديثه هذا فيه تقليل من شأن الهلال.
• وهذا بالطبع لن نرضاه اطلاقاً.
• نقول لـ(جمعة) الاهلي تعادل في زيمبابوي.
• ولسه جاي أم درمان.
• ما عندنا كلام إلا يوم المباراة.
• سكووووووت.
• وعقب نظرة المصريين تجاه الكرة السودانية.
• إستغرب بشدة تعاقد أنديتنا مع المدربين المصريين.
• وإستغربت جدا جدا .. عقب تعاقد الهلال مع حمادة صدقي لاعب الاهلي الأسبق.
• وإستغربت جدا جدا جدا علم مجلس الهلال بهذه المعلومة .. والهلا يواجه الاهلي في البطولة الافريقية .. ويعتبر منافسه على الصعود.
• ولم استغرب نهائياً لهروب المصري ليلاً .. وترك تدريب أكبر نادي في افريقيا.
• ياااااااخ انا لو في مكان مجلس الهلال .. أمنح حمادة حافز مالي كبير على هذه الخطوة.
• (مفروض نعمل كرامة والله).
• (حمادة سافر ما كلمني).
• بس في سفر حمادة دا خير كتير.
• بالنقر أو كندورة .. الهلال سيحقق التأهل لدور الـ8.
• أقول ليك حاجة يا حمادة.
• قطر عجيييييب.
((صمت اخير)).
• نحن الهلال بنريدو جد.
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