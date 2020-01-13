قطر عجييييب ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لستُ من انصار مدرسة التدريب المصرية.

• ولا أؤيد احتراف اللاعبين المصريين في السودان.

• وما حصل شجعت الأندية المصرية.

• وبالعكس.

• دائما ما أشجع الاندية التي تواجه المنتخبات والأندية المصرية.

• لأن هؤلاء دائما ما ينظرون للكرة السودانية نظرة مختلفة.

• وظل الجميع يتابع تصريحات بعد اعلاميي مصر في حق الكرة السودانية.

• كان آخر هؤلاء وائل جمعة.

• عندما صرح عقب خسارة الاهلي من النجم الساحلي في تونس.

• يومها ذكر ان الاهلي قادر على الانتصار .. على الهلال وبلاتنيوم ذهابا واياباً.

• جمعه دا شكله نسى هزيمة 2007م وتابوت الحضري.

• حديثه هذا فيه تقليل من شأن الهلال.

• وهذا بالطبع لن نرضاه اطلاقاً.

• نقول لـ(جمعة) الاهلي تعادل في زيمبابوي.

• ولسه جاي أم درمان.

• ما عندنا كلام إلا يوم المباراة.

• سكووووووت.

• وعقب نظرة المصريين تجاه الكرة السودانية.

• إستغرب بشدة تعاقد أنديتنا مع المدربين المصريين.

• وإستغربت جدا جدا .. عقب تعاقد الهلال مع حمادة صدقي لاعب الاهلي الأسبق.

• وإستغربت جدا جدا جدا علم مجلس الهلال بهذه المعلومة .. والهلا يواجه الاهلي في البطولة الافريقية .. ويعتبر منافسه على الصعود.

• ولم استغرب نهائياً لهروب المصري ليلاً .. وترك تدريب أكبر نادي في افريقيا.

• ياااااااخ انا لو في مكان مجلس الهلال .. أمنح حمادة حافز مالي كبير على هذه الخطوة.

• (مفروض نعمل كرامة والله).

• (حمادة سافر ما كلمني).

• بس في سفر حمادة دا خير كتير.

• بالنقر أو كندورة .. الهلال سيحقق التأهل لدور الـ8.

• أقول ليك حاجة يا حمادة.

• قطر عجيييييب.

((صمت اخير)).

• نحن الهلال بنريدو جد.