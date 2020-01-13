الكاردينال هزم الهلال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خساره غير مفاجئه ومتوقعه للهلال في ارضه وبين جمهوره .

لم نخدع القارئ او نجامل الكاردينال وقلنا قبل المباراة ان الهلال في اسوأ حال

صدق حدسنا وتحقق ما حذرنا منه بالهزيمة المره .

رفض الكاردينال صرف مستحقات اللاعبين التي وعدهم بها واذلهم في لقاء المواجهة بقوله (دي قروش اولادي)

عاد قبل المباراة بساعات ليشارك اللاعبين وجبة الغداء ويكرر وعوده الكاذبه بالحوافز الدولاريه .

مشكلة كردنه اعتقاده بانه اذكي من الجميع وان لاعبي الهلال مجموعة اغبياء .

عموماً ارتفع النجم بنقاطه ل (9) والاهلي خلفه ب(7) ثم الهلال ب(6)

ازمة الحوافز سترافق الهلال لزمبابوي وعليه فإن فرصة بلانتيوم اوفر .

بلانتيوم يمكنه الوصول للنقطه (4) على حساب الهلال والاهلي سيصل للنقطه (10) بالانتصار على النجم بالقاهره او على الهلال بالخرطوم .

الرأي عندي ان الهلال خرج من المنافسه بسبب (9) الف دولار رفض ان يدفعها للاعبين !!

من يقول لكردنه ان ال (9) الف هذه كان يمكن ان تجني من وراءها مليون دولار .

منك لله .

كشر بلانتيوم الزمبابوي عن انيابه واحرج الاهلي المصري حيث تعادل معه بعد ان كان فائزا من انطلاقة المباراة ليدرك الاهلي التعادل في الشوط الثاني .

تعادل الزمبابوي لم يكن ضربة حظ ذلك انه قاسم الاهلي الاستحواذ والتسديد نحو المرمي ودقة التمرير .

المأزق الذي واجهه الاهلي ينتظر الهلال ولابد من احترام الزمبابوي الذي اكد بالامس انه ليس سهلاً .

خسر الهلال بشطب المعتصم وتسجيل المالي ، المعتصم افضل وسيؤكد ذلك بقميص العرب .

المعتصم رفض الاعاره وطلب الشطب وهو محق في طلبه .

لماذا يتمسك الهلال بلاعب يؤلف غيره في خانته !!

حكاية الاعاره بالهلال فهلوه اداريه لعدم دفع مستحقات اللاعب .

المعتصم عاني كثيراً بالهلال والان واتته الفرصه لاثبات قدراته .

شخصياً اثق في ان المعتصم سيثبت قدراته بقميص السوكرتا وسيتم استدعاؤه للمنتخب .

في الفضاء الاسفيري شاهدت صورة سكرتير نادي بالوسيط وهو يكمل اجراءات تسجيل لاعب بناديه مرتدياً عراقي متسخ !! .

السكرتير اياه كان مسئولاً كبيراً باتحاد المدينه المحلي ، لهذا حزنت للصوره المتداوله .

احر التعازي لهلالاب سنار في فقيد الهلال (احمد المنقوري)،

التعازي موصوله لاسرته الكريمه ، انا لله وانا اليه راجعون .