قطر تتخذ خطوة مهمة في العراق لخفض التوتر الأمريكي الإيراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أن نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يزور حاليا العراق لبحث الأزمة الحالية في المنطقة وسط تصعيد التوتر الأمريكي – الإيراني.

وقال الحكيم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، مساء أمس الأحد: “يزور العراق نائب رئيس وزراء ووزير خارجية قطر معالي الأخ محمد بن عبد الرحمن لإجراء مباحثات سياسية مع القادة العراقيين والتشاور لتخفيف حدة التوترات في منطقتنا والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتهدئة الوضع الحالي”. المادة السابقة تفاصيل جديدة في قضية ستيني اغتصب ثلاثة اطفال بامدرمان… المقالة القادمة الكاردينال هزم الهلال.. بقلم معتصم محمود

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