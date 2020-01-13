تفاصيل جديدة في قضية ستيني اغتصب ثلاثة اطفال بامدرمان…

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الخليج 365:
بدأت محكمة الطفل بأم درمان، أولى جلساتها في محاكمة رجل ستيني “صاحب بقالة”، متهم باغتصاب ثلاثة أطفال بأم درمان.
واستمعت المحكمة في جلستها أمس، للمتحري في القضية والذي قال في شهادته، إن المُغتَصبات الثلاث “شقيقتان إحداهما في العاشرة، والثانية عمرها أحد عشر عاماً والثالثة صديقتها وفي ذات السن”.
وأضاف المتحري حسب (باج نيوز) أمس، بأن صاحب البقالة استغل الطفلات “ف. أ وت” وكان يستدرجهن بـ “شبيس، اندومي وحلوى”. وأفاد بأن الطبيب المختص أثبت أن الطفلات تعرضن للاغتصاب بالفعل، وأصدر تقريراً مفصلاً بذلك.
بينما قالت إحدى المجنى عليهن، إن صاحب البقالة كان يقوم بمنحها “إندومي وحلاوة” بدون مال، وأضافت بأنه كان يستخدم شقيقتها كأمان له، حيث تقف عند مدخل البقالة بينما يعتدي هو عليها، وكذلك العكس مع شقيقتها الكبرى وصديقتهما. وكشفت في إفادتها أمام المحكمة، أنها رأت “صاحب البقالة” أكثر من مرة مع فتيات أخريات.
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