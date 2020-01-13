سيف تيري إلى سجن كوبر…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تم ايداع لاعب المريخ سيف تيرى سجن كوبر بعد رفض الضمانه وذلك فى بلاغ مقدم من ضابط مرور اثر رفض اللاعب التوقف لدوريه المرور ويجدر ذكره أن اللاعب كان قد اودع سابقا في احداث الثورة.

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