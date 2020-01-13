دعوة لابعاد الادارة الاهلية عن التحزب

التاريخ: 13-يناير-2020
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طالب احمد آدم كوكو عبدالرحمن امير قبيلة المسبعات بولاية الخرطوم بمناهضة حراك يقوده قيادات من الادارة الاهلية لاقحام عضوية الادارة الاهلية في احزاب سياسية.
وقال كوكو بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان الادارة الاهلية في السودان رغم ما اصابها الا انها لها ثلاث صلاحيات لا توجد لدى الاحزاب وعددها في صلاحية قانونية ممثلة في محاكم العمد. وصلاحية ادارية ممثلة في فض النزاعات ورتق النسيج وصلاحية مجتمعية تتمثل في رتق النسيج الاجتماعي.
ونبه الى ان كل ناظر وعمدة وقائد بالادارة الاهلية يعتبر ضمن من يبسطون الامن بمنقطته. وأشار الى عدمالحجز على الناس المنتمين للادارات الاهلية حال اراد احدهم الانتماء الى حزب ولكن بشرط ان يكون ذلك بصورة فردية،وناشد زعماء الادارات الاهلية بالسودانبرفض تحزبالادارة الاهلية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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