ملاك (الرأي العام) يحركون إجراءات قضائية ضد وكيل الإعلام

شرع ملاك صحيفة (الرأي العام) في فتح بلاغ في مواجهة وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد، تحت مادة الكذب الضار وإشانة السمعة، على خلفية تصريحاته في مؤتمر صحفي حول ملكية الصحيفة التي صادرتها الأسبوع الماضي.

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وقال مدير عام الصحيفة المصادرة عبد الغني أحمد إدريس بحسب صحيفة الصيحة، إن وكيل وزارة الإعلام يتحرى الكذب وينشر على الناس أقوالاً غير صحيحة، ونفى عبد الغني ما جاء على لسان سعيد بأن المؤتمر الوطني باع الصحيفة بـ(19) مليار جنيه، وتساءل: “من أين له بمبلغ الـ(19) مليار هذا؟”، وقال “هذا الرقم مصدره شائعات الواتساب وليس صحيحاً بالمرة”، وأوضح أن الملف كله في طريقه للسلطة القضائية، و”أننا اشترينا من حر مالنا وفق القانون والدستور”.

وأكد عبد الغني ثقتهم في القضاء السوداني باعتباره المكان الذي لم يتسلل إليه الناشطون حتى الآن، وأكد أن كل المعلومات المذكورة عن صفقة شراء الأسهم كاذبة ومبنية على أقاويل، وتحدى أن يثبت وكيل الإعلام أياً منها، ودعا وكيل الإعلام لتحضير بيناته وشهوده للدفاع عن نفسه أمام القضاء بتهمة الكذب الضار وإشانة السمعة، وأن يسمي الأشياء بأسمائها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)