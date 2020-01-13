التاريخ: 13-يناير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة أعلنت لجنة التحقيق والتحري في احداث القتل خارج نطاق القانون وإنتهاكات حقوق الإنسان والأفعال التي تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م بما في ذلك أحداث العنف الطلابي الممنهج وحالات التعذيب والإغتصاب داخل السجون والمعتقلات. Advertisements اعلنت بحسب صحيفة السودانيالدولية، عن فتح باب تقديم الشكاوي والبلاغات في الفترة ما بين 15/1/2020 وحتي 15/2/2020 بمكاتبها بنيابات “الخرطوم شمال، الشرقي الكلاكلة، مكافحة المخدرات، أم درمان غرب المهدية والثورات، بحري المدينة، بحري شمال” بولاية الخرطوم وبرئاسه النيابات العامة بالولايات. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التحقيق والتحري في القتل خارج نطاق القانون تفتح باب الشكاوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.