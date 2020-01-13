القبض على مهاجم المنتخب الوطني وآخرين

التاريخ: 13-يناير-2020
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أوقفت الشرطة أمس الأحد مهاجم المنتخب الوطني ومهاجم المريخ، “سيف تيري” ومجموعة من أصدقائه لدخولهم في شجار بالشارع العام بضواحي الحاج يوسف، مع أحد الضباط، مما سبّب ذلك تجمهر المواطنين.
ووفقاً لمصادر، فإن الشرطة بالحاج يوسف كانت قد تلقت بلاغاً عن وقوع مشاجرة بالشارع العام، وتحرّكت قوة إلى مكان المشاجرة وتمّ القبض على المجموعة من ضمنهم سيف تيري واقتيادهم إلى قسم الشرطة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، تمّ حجز سيارة تيري ودوّن لهم بلاغ بقسم شرطة حلة كوكو بالحاج يوسف، تحت نصوص مواد تتعلّق بمعارضة السلطة، وتهديد الموظّف العام واستخدام القوة الجنائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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