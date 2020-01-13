النيابة تعلن عن وظائف في مختلف الدرجات بالعاصمة والولايات

التاريخ: 13-يناير-2020 فى : أخبار 18 مشاهدة أعلنت النيابة العامة في السودان عن حاجتها لملء وظائف وكلاء نيابة في درجات مختلفة للعمل بالنيابة العامة بالرئاسة والولايات. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية تنشط النيابة خلال الفترة الحالية في العديد من القضايا بعد سقوط النظام البائدخاصة قضايا الفساد. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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