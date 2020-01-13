النيابة تعلن عن وظائف في مختلف الدرجات بالعاصمة والولايات

التاريخ: 13-يناير-2020
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أعلنت النيابة العامة في السودان عن حاجتها لملء وظائف وكلاء نيابة في درجات مختلفة للعمل بالنيابة العامة بالرئاسة والولايات.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية تنشط النيابة خلال الفترة الحالية في العديد من القضايا بعد سقوط النظام البائدخاصة قضايا الفساد.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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