السعال الديكي والدفتريا تعجل باقالة مدير التحصين بجنوب دارفور

التاريخ: 13-يناير-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة أعلن المدير العام لوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور الدكتور محمد ادريس اقالته مدير ادارة التحصين الموسع بالولاية بعد ظهور امراض الطفولة المتمثلة في الديفتريا بمنطقة السنطة جنوبي نيالا والسعال الديكي بـ “5” محليات وغياب دور العاملين في التحصين تجاه المصابين. Advertisements وهدد المدير العام بحسب صحيفة السوداني الدولية، اي مدير يقصر في عمله بالاقالة موضحاً انه سيراجع الادارات بالمحليات. وقال ادريس لدى افتتاحه المركز الصحي لمنطقة جميزة لقرو بمحلية كاس ن وزارته وضعت خطة طموحة وحقيقية على ارض الواقع لايصال الخدمات الصحية لكل المواطنين، واشار الى سعيهم لتوفير الكوادر الصحية من اختصاصيين وأطباء عموميين ومعاونين صحيين مؤكداً مراجعتهم لكل الادارات ومواطن الخلل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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