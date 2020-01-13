النيابة تتحرى مع علي عثمان في دعوى خيانة الامانة 

أخضعت نيابة الاموال العامة صباح امس الاحد النائب الاول الاسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه للتحقيقات بمقرها بالخرطوم في مخالفات مالية، وعلمت مصادر خاصة ان النيابة شرعت في التحري مع علي عثمان في الدعوى المدونة ضده بمخالفة المواد “29” من قانون الاجراءات المالية المحاسبية المتعلقة بتبديد الاموال العامة والصرف خارج الموازنة. ونقل اعتمادات بطرق غير صحيحة والمادتين (177 الفقرة |”2″و 92) من القانون الجنائي المتعلقتين بخيانة الامانة للموظف العام واستغلال السلطو. والشاكيوة فيها منظمة العون الانساني.

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ويشير البلاغ بحسب صحيفة السوداني الدولية الى تجاوزات مالية تتعلق باموال عامة صرفت خارج الضوابط والقنوات الرسمية، وان صرفها تم لصالح افراد ومنفعة خاصة بطرق غير شرعية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)