الصيحة: * معلومات جديدة للجنة التفكيك و(السوداني) توضح و(الرأي العام) تكذب (الرشيد) السوداني الدولية: * رشيد ووجدي: تمكين (أوانطا) سددوا فلوس الشعب *النيابة تتحرى مع علي عثمان في دعوى خيانة أمانة الجريدة:

* انتهاء اجل المحكمة الدستورية *وفاة (44) عاملاً بمشروع اسكان أبو سعد والصحة توقفه *لجنة إزالة التمكين: النظام البائد يدعم جامعة افريقيا بـ (400) مليار جنيه سنوياً المجهر:

* لجنك التفكيك: جمعية القرآن الكريم تمتلك منجماً للذهب وفندقين *التجمع الاتحادي المعارض يفصل (أحمد حضرة) و(عز العرب) Advertisements آخر لحظة:

* فتح باب تقديم شكاوى التعذيب والاغتصاب بالسجون *الكشف عن امتلاك جمعية القرآن منجماً للذهب *صحيفة اميركية: السلام في السودان منتصف فبراير الدار:

* ذوو سيدات مختفيات يتدافعون للتعرف على المرأة التي عثر عليها بلا برأس وأطراف * الشرطة تستنفر أتيامها للبحث عن بقية أجزاء جثة المرأة المجهولة *الرشيد سعيد: لا نستهدف الخط التحريري في المؤسسات الصحفية ولكن نريد استرداد أموال الشعب * أولى جلسات محاكمة صاحب البقالة المتهم بالاعتداء على ثلاث طفلات من بينهم شقيقتين * القبض على المتهم في بلاغ قتيل سوق الشجرة أم درمان * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان التربية التقنية للاساس والفيزياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 13 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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