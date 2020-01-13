بحضور سوداني.. انطلاق الاجتماع السداسى لمفاوضات سد النهضة اليوم

الإثنين 13 يناير 2020

تنطلق صباح اليوم الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات الاجتماع السداسى لمفاوضات سد النهضة الذى يعقد على مستوى وزراء الخارجية الرى فى الدول الثلاث "مصر - السودان- إثيوبيا" تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكى، وبحضور رئيس البنك الدولى.



واستكمل وزراء الرى خلال اجتماعهم الماضى فى أديس أبابا مناقشة مخرجات الاجتماع الوزارى الثالث الذى عقد فى الخرطوم خلال الفترة (21-22) ديسمبر الماضى، وذلك فى إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بهدف تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية مع ضرورة تحديد اجراءات وتدابير تخفيف آثار الجفاف وذلك لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد التى قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة وقواعد تشغيله. .

وكان وزيرا الرى والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، والخارجية أسماء عبد الله ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، غادرا الأحد ، للمشاركة فى مفاوضات سد النهضة ، التي تستضيفها واشنطن اليوم الإثنين، على مستوى وزراء الخارجية والمياه ، من مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.