حالة الطقس اليوم.. مفاجأة بشأن درجات الحرارة بالسودان

الإثنين 13 يناير 2020 توقعت وحة الانذار المبكرة بهيئة الارصاد الجوي بالسودان ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة اعتباراً من اليوم الأثنين. وواصلت درجات الحرارة انخفاضها في كل ولايات السودان، حيث سجلت العظمى 32 في ولاية القضارف شرق البلاد، والصغرى 5 درجات وأقل في مدينة دنقلا أقصى الشمال.

وشهدت معظم مناطق السودان منذ نهاية الاسبوع الماضي موجة برد، لم تشهدها منذ سنوات، وسط توقعات بموجة برد جديدة في الايام المقبلة. وبلغت أعلى درجة الحرارة في العاصمة الخرطوم 24 وادناها 13.

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