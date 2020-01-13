تحرك عاجل من الحكومة لإنقاذ الجنيه السوداني (اعرف التفاصيل)

الأحد 12 يناير 2020

الجنيه السوداني - الدولار الأمريكي

كتب محمد أمين

قال وزير المالية، ابراهيم البدوي، في تصريحات صحفية، أمس، إن العجز في ميزانية 2020، يبلغ 150 مليار جنيه سوداني.



وتعول الحكومة الانتقالية على مؤتمر المانحين الذي يعقد بالخرطوم في ابريل المقبل،لدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

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وداهمت الأجهزة الأمنية الأسبوع المنصرم سوق العملات الاجنبية وسط الخرطوم وألقت القبض على عدد من التجار وصادرت مبالغ كبيرة.

وأجاز مجلسا السيادة والوزراء في نهاية ديسمبر الماضي ميزانية 2020 بزيادة في الإنفاق على التعليم والصحة ورواتب العاملين بالدولة.

وبدأت وزراة المالية الأسبوع المنصرم تصدير الذهب، متوقعة ان يؤدي دخول حصائل الصادر في البنك المركزي إلى تحسن في قيمة الجنيه السوداني.

وقال المتعامل في السوق السوداء، كمال أحمد، لـ"اخبار الخليج 365"، إن انخفاض الجنيه السوداني جاء نتيجة العرض والطلب، مشيرا إلى ان سعر الدولار نهاية الأسبوع الماضي كان في حدود ٨٨ جنيها، مضيفًا أن قيمة الجنيه في تراجع مستمر منذ عدة أشهر.

وأكد متعاملون في السوق الموازي للعملات الاجنبية، ان سعر الدولار، اليوم، تجاوز ٩٠ جنيها سودانيا، وهو الانخفاض الأكبر في قيمة العملة الوطنية منذ سقوط النظام السابق.