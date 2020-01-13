عاجل.. مفاجآت مدوية في درجات الحرارة غدا الاثنين (اعرف حالة الطقس بالسودان)

الأحد 12 يناير 2020 كتب محمد أمين واصلت درجات الحرارة، اليوم الأحد، انخفاضها في كل ولايات السودان، حيث سجلت العظمى 32 في ولاية القضارف شرق البلاد، والصغرى 5 درجات وأقل في مدينة دنقلا أقصى الشمال. وشهدت معظم مناطق السودان منذ نهاية الاسبوع الماضي موجة برد، لم تشهدها منذ سنوات، وسط توقعات بموجة برد جديدة في الايام المقبلة. وبلغت أعلى درجة الحرارة في العاصمة الخرطوم 24 وادناها 13. أثناء ذلك توقعت وحة الانذار المبكرة بهيئة الارصاد الجوي ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الأثنين.





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