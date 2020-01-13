عاجل| الدولار يضع الجنيه السوداني في ورطة.. والحكومة تتحرك لإنقاذه (اعرف سعره الجديد)

الأحد 12 يناير 2020

كتب محمد أمين

قال متعاملون في السوق الموازي للعملات الاجنبية، إن سعر الدولار اليوم الأحد، تجاوز ٩٠ جنيها سودانيا، وهو الانخفاض الأكبر في قيمة العملة الوطنية منذ سقوط النظام السابق.



وأجاز مجلسا السيادة والوزراء في نهاية ديسمبر الماضي ميزانية 2020 بزيادة في الإنفاق على التعليم والصحة ورواتب العاملين بالدولة.

وبدأت وزراة المالية الأسبوع المنصرم تصدير الذهب، متوقعة ان يؤدي دخول حصائل الصادر في البنك المركزي إلى تحسن في قيمة الجنيه السوداني.

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وقال المتعامل في السوق السوداء،كمال احمد، ل(اخبار الخليج 365) أن انخفاض الجنيه، نتيجة العرض والطلب، مشيرا إلى ان سعر الدولار نهاية الأسبوع الماضي كان في حدود ٨٨ جنيها.

وأضاف قيمة الجنيه في تراجع مستمر منذ عدة أشهر.

وداهمت الأجهزة الأمنية الأسبوع المنصرم سوق العملات الاجنبية وسط الخرطوم وألقت القبض على عدد من التجار وصادرت مبالغ كبيرة.

وقال وزير المالية، ابراهيم البدوي، في تصريحات صحافية أمس ان العجز في ميزانية 2020، يبلغ150 مليار جنيه سوداني.

وتعول الحكومة الانتقالية على مؤتمر المانحين الذي يعقد بالخرطوم في ابريل المقبل،لدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد.