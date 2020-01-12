شاهد: مذيعة جديدة بقناة (العربية الحدث) تخطف الأنظار بجمالها المذهل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية اللبنانية ( لارا نبهان)، التي انضمت حديثاً لقناة العربية الحدث، معتبرين إياها أجمل مذيعة عربية، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365)
وعلق نشطاء سعوديون في استفتاء سابق على (تويتر)، بأنها أجمل مذيعة في العالم بلامنازع، فيما أطلق عليها البعض (حورية الأرض).
ولدت ( لارا نبهان) لأسرة مسلمة تنتمي للطائفة الشيعية في لبنان، درست الصحافة وعملت محررة ثم مراسلة وأخيراً مذيعة لقناة الحدث التابعة لقناة العربية الإخبارية بمدينة دبي، متزوجة ولديها طفلان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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