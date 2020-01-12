الطيران المدني يشارك في إنقاذ اليخت الأمريكي

كشف المدير العام لسلطة الطيران المدنى إبراهيم عدلان رئيس اللجنة القومية للبحث والإنقاذ عن مشاركة مركز البحث والإنقاذ بسلطة الطيران المدني بالمشاركة وبالتنسيق في عملية إنقاذ اليخت الأمريكي الذي جنح وخرج عن مساره في البحر الأحمر وتعرض لمخاطر الغرق في ٣ يناير الجاري وتم إنقاذه خلال عملية مشتركة بين القوات البحرية السودانية وهيئة الموانئ البحرية (السلامة البحرية) بعد تلقي إشارة من مركز تنسيق الإنقاذ السعودي .

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وأبان عدلان في تصريح لـ(سونا) أن ممثل وزارة الدفاع وعضو اللجنة القومية للبحث والإنقاذ اللواء الكاشف عبد الوهاب قاد بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ التابع للسلطة وبمشاركة فاعلة من السيد قائد القوات البحرية دوراً مقدراً في تفاصيل عملية الإنقاذ على المستوى التنفيذى.

وكان اليخت الأمريكي يحمل أسرة أمريكية وبحاراً مصرياً قادماً من جيبوتي إلى مصر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)