مدير تحرير (صحيفة السوداني) الموقوفة يفجر مُفاجأة مدوية حول مساومة أحد أعضاء لجنة التفكيك

فَجر الصحفي السوداني (عطاف محمد مختار) مدير تحرير صحيفة السوداني، مُفاجأة مدوية بتلقيهم لمساومة تقضي بالإطاحة برئيس التحرير ضياء الدين بلال، مقابل إعادة الصحيفة للصدور، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة السوداني بشأن ايقاف الصحيفة، يوم الأحد، بالخرطوم.

وقال (عطاف) في المؤتمر الصحفي، بحسب ما نشر بالصفحة الرسمية للصحيفة بفيسبوك: ( أحد أعضاء لجنة تفكيك التمكين دخل معنا في مساومة لابعاد رئيس التحرير ضياء الدين بلال لكننا رفضنا مبدأ تصفية الحسابات).

وقامت السلطات السودانية، من دون سابق إنذار أو سند قانوني بإغلاق صحف وقنوات تلفزيونية وإذاعية، منها إذاعة تبث القرآن الكريم بسبب الإشتباه في ارتباط تمويلها بالنظام السابق لعمر البشير.

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وأثار القرار غضب عدد من الصحافيين والناشطين السودانيين الذين اعتبروا أن ما حصل هو انتهاك لحرية التعبير التي كانت أحد مطالب الثورة ضد البشير، وأبدوا تخوفاً من عودة إسكات المخالفين للنظام.

وعبّر صحافيون سودانيون عن غضبهم لإغلاق هذه المؤسسات الإعلامية، ووصفوا الخطوة بأنها تقييد للحريات، ومنع للرأي الآخر، وعدم مراعاة حقوق الصحافيين المالية.

وقال رئيس تحرير صحيفة السوداني ضياء الدين بلال إن البعد القانوني في القرار ضعيف، مشيرًا إلى عدم وجود حيثيات تبرره وتكرار للتأميم ورسالة قمع للصحف التي لم تساير الأوضاع.

وتابع: “هذا أول انتهاك صريح لحرية الإعلام. لا فرق بين التعامل الفظ الذي مارسه النظام السابق على الصحف وتعامل الجهات الجديدة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)