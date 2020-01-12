خدمات سكنية متطورة لفئة المغتربين من التخطيط العمراني بولاية الخرطوم

التاريخ: 12-يناير-2020
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أكد الأستاذ نصرالدين علي عثمان؛ مدير عام وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم حرص الوزارة على تقديم الخدمات السكنية المتطورة لفئة المغتربين؛ كل حسب رغباتهم؛ بالتنسيق والتعاون مع جهاز المغتربين وعدد من الجهات ذات الصلة.
وقدم – لدى لقائه بالأمانة العامة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الدكتور عبد الرحمن سيد احمد زين العابدين؛ الأمين العام لجهاز المغتربين بالإنابة بحضور الأستاذ عبدالحليم إبراهيم محمد مدير عام مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم والأستاذة عواطف السيد محمد مدير عام أراضي المغتربين – قدم مقترحاً لإنشاء محفظة تضم القطاعين العام والخاص والدولة وجهاز المغتربين وعدد من المساهمين بغرض إنشاء أبراج ومخططات ومدن سكنية بخدمات متكاملة.
ومن جهته؛ أمن الدكتور عبدالرحمن سيداحمد – وفق سونا -على هذه الفكرة، مؤكداً استعداد الجهاز لبذل كافة الجهود من أجل تحقيق رضا المغتربين وإعادة الثقة بينهم وبين الدولة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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