بالفيديو: ناشطة تشادية تنشر دليلاً على وجود تشاديين في قوات الدعم السريع وتأكيد (بالفرنسية)

نشرت ناشطة تشادية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً بالفيديو موضحة بأنه دليل على انتماء نائب المجلس السيادي و قائد الدعم السريع حميدي إلى دولة تشاد حيث قالت:(اكتر شي يخلي الناس تشك انو تشادي لانو في تكوين مليشياتو الجيشية استعان بكل أفراد قبيلته من السودان وتشاد والدليل أن بعض أفراد جيشه يتكلم اللغة الفرنسية واحط ليكم الدليل الحين عشان تشوفوا).

وأضافت الناشطة بأن من الأدلة التي تؤكد تشاديته هو أن أحد أبناء عمومته كان يشغل منصب وزير الخارجية في دولة تشاد قائلة:(واحدة من اعتقادات الناس بانو حميدتي تشادي لأن واحد من أبناء عمومته في تشاد ووزير الخارجية السابق قريبه ولكن حميدتي ينتمي لقبيلة عربية مترحلة بين تشاد والسودان).

Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365)