حطاب الزراعي خطوة في إصلاح ما أفسده النظام البائد في مجالات الإستثمار

ترأس السيد الشيخ خضر أحمد كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء بالمجلس الإجتماع الخاص بمشروع حطاب الزراعي حيث أكد إهتمام الحكومة الإنتقالية بتطوير القطاع الزراعي وبناء رؤية جديدة للإستثمار ، مشيراً إلى ضرورة إصلاح كل ما أفسده النظام البائد في مجالات الإستثمار بالبلاد .
وناقش الإجتماع مشاكل مشروع حطاب الزراعي وخطوات قيامه والمفاهيم الجديدة للإستثمار .
وأوضح السيد محمد عثمان ميرغني منسق مجلس إدارة مشروع حطاب الزراعي في تصريحات صحفية إن الإجتماع تناول كل مشاكل المشروع مشيراً إلى أنه سيتم تنوير كل أهالى المنطقة بالحلول المطروحة لمعالجة قضايا المشروع.
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