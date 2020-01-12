السودانيون يحتجون على قتل الجمال في أستراليا وأغرب طلب لحمدوك

أظهر عدد من السودانيين احتجاجهم على عملية قتل الجمال التي تنوي الحكومة الأسترالية تنفيذها في الأيام القادمة بحجة استهلاكها للمياه.

وأعلنت أستراليا بعد موجة الحرائق التي تجتاح غاباتها عن نيتها قتل أكثر من 10 آلاف جمل، وذلك بإطلاق القناصة للرصاص من الجو على الجمال في جنوب أستراليا، بسبب مخاوف غزوها لمواقع الاستيطان البشري بحثاً عن الماء، ووجد هذا القرار احتجاجات كبرى من بلدان ومنظمات دولية ومدافعين عن حقوق الحيوان.

وفي السودان الذي يحتل المركز الأول في الأسواق العالمية لتجارة الإبل، ظهرت موجة من الغضب تجاه القرار الأسترالي، حيث تمثل الجمال قيمة مجتمعية لدى العديد من القبائل، وتنتشر تربيتها في أنحاء متفرقة من شمال وشرق وغرب وأواسط السودان.

ويعشق السودانيون أكل كبد الإبل، إضافة إلى لحومها، وقد أبدى العديد منهم احتجاجهم على عملية القتل الوحشية، ما يعني ضياع هذه الأكباد التي يحبونها ويجعلون لها طقوس خاصة في أكلها.

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وقال “محجوب” أحد أصحاب المطاعم بالخرطوم إنّهم لا يعرفون ماذا يعني لنا الجمل، وأضاف في حديثه لكوش نيوز بأن قتل 10 ألف جمل يعني فقدان أطنان من اللحوم التي يحتاجها آخرون في دول العالم، وأن هذه الكميّة تكفي لتشغيل مطعمه لفترة طويلة، بينما تحسّر أحد مرتادي المطعم على مصير الجمال، وقال: ضاعت فرصة لوجبات شهيّة في هذه الأجواء الباردة.

بينما طلب “ود الحاج” أحد تجار الإبل في إفادته لكوش نيوز من الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي مخاطبة السلطات الأسترالية للعدول عن هذه العملية، وإرسال الإبل إلى السودان لتجد حظها من الرعاية والاهتمام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)