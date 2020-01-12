معالجات بإدخال عدد من المركبات الحكومية للعمل في خطوط المواصلات و(قحت) ترفض مضاعفة تعرفة المواصلات بالفاشر

رفض الاجتماع التنسيقي المشترك لمحلية الفاشر برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبدالرحيم محمد أحمداي ومنسق لجنة التنظيم والعمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية خليل موسي حسن و تجمع المهنيين بمحلية الفاشر بحضور ممثلي لجنتي تسيير فرعيتي الحافلات والتاكسي رفض فرض اية زيادات في تعرفة المواصلات بالخطوط الداخلية لمدينة الفاشر.

وكانت نقابتا الحافلات والتاكسي قد طالبت من داخل الاجتماع -حسب سونا- برفع التعرفة من خمس جنيهات إلى عشر جنيهات.

وذلك على خلفية الشلل التام في حركة المواطنين التي بدأت منذ الساعات الأولى من الصباح بسبب اضراب اعضاء نقابتي سائقي التاكسي والحافلات احتجاجاً على الزيادة التي أعلنتها وزارة المالية على ترخيص العربات للعام ٢٠٢٠م بجانب احتجاجهم على تقليل الحصص المقررة لهم من الوقود أسبوعياً وارتفاع أسعار قطع الغيار

وطالب المدير التنفيذي لمحلية الفاشر سائقي الحافلات والتاكسي إلى العمل بالتعرفة التي تمت إجازتها في وقت سابق مبيناً أن الزيادة في تراخيص العربات من ٣٥٠ جنيه الي ٧٥٠ قد تمت إجازتها من قبل مجلس حكومة الولاية ضمن موازنة العام المالي ٢٠٢٠م واعداً بالعمل على معالجة الأمر مع حكومة الولاية .

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كما وعد بمعالجة مسألة حصص الوقود المقررة لوسائل النقل كاشفاً عن وجود عدد (20) محطة خدمة بترولية بالمدينة مخصصة لتزَويد 850 عربة تاكسي و850 حافلة مختلفة السعات بجانب المركبات الأخرى الإضافية والتي يتم تزويدها أيضاً بالوقود للمساهمة في حل نقل المواطنين .

وأشار إلى أن محليته قد اتخذت حزمة من المعالجات بإدخال عدد من المركبات الحكومية للعمل بعدد من المحطات داعياً الجميع إلى الالتزام بتعريفة المواصلات والمساهمة في معالجة الأزمات من أجل مدينة آمنة ومستقرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)