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ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين السودان وكندا لدرجة سفير

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 12-يناير-2020

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ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين السودان وكندا لدرجة سفير

إلتقى معالي رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد بالسيد روب اوليفانت السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي.

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إستهل المسؤول الكندي الإجتماع -وفق سونا – بتأكيده دعم حكومته للحكومة الانتقالية في السودان كما حيا شجاعة وتضحيات الشعب السوداني والمرأة السودانية على وجه الخصوص إبان ثورة ديسمبر المجيدة.

من جانبه شكر رئيس الوزراء ضيفه على الزيارة وأشاد بجهود كندا ودعمها للثورة السودانية وتقديمها للدعم في المجال الإنساني، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والإستثمار وبناء القدرات.

وإتفق الطرفان خلال اللقاء على ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لدرجة سفير في كل من الخرطوم وأوتاوا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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