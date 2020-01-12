عاجل : مدرب الهلال يهرب ويترك الهلال وإقالة السادة وغليان في مواقع التواصل

تلقى أشرف سيد احمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال قبل قليل إتصال هاتفي من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال، وقد جاء قرار صدقي عقب “هروبه” ليلًا وعقب مباراه الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي إستفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب.

وبحسب صفحة الهلال الرسمية على (فيسبوك) أوضحت العلاقات العامة بنادي الهلال أن المدرب إستلم جوازه من الموظف ايمن زين العابدين بناءا على توجيه من الكابتن محمود جبارة السادة مدير الكرة وبناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء الكابتن محمود جبارة السادة من منصبه في دائرة الكرة وايمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال.

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كما أكد المجلس حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفاً للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو أن هروبه إلى مصر مرتباً بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري ابطال إفريقيا.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)