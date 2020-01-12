سفراء أوروبيون يؤكدون استعداد بلادهم للتعاون الاقتصادي مع السودان وتقديم الدعم والمساندة

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أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم أحمد البدوي أن ميزانية 2020م تستهدي بشعار أيقونة ثورة ديسمبر المجيدة: (حرية سلام وعدالة )، وتجسد أهم البرامج الاقتصادية.

جاء ذلك لدى لقائه بمجموعة من السفراء الأوروبيين بمكتبه بالوزارة. وقدم شرحاً مفصلاً لموازنة العام المالي 2020م، واستعرض اللقاء أهم أهداف الموازنة وأبرز التحديات التي تواجهها، كما تطرق الاجتماع إلى أفضل السبل لتخطي تلك التحديات.

وأوضح الوزير – حسب سونا – أن الموازنة تشتمل على العديد من المحاور تتمثل في تحقيق السلام الشامل في المناطق التي تأثرت بالحرب والذي يمثل أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد. وأشار إلى أن الموازنة تحمل العديد من البشريات للمواطن السوداني في مجالات الصحة من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي وقطاعات التعليم والأجور والمرتبات والبرامج الاجتماعية والانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المباشر، إلى جانب مكافحة البطالة وخلق وظائف للشباب من خلال إجراء التعداد السكاني والزراعي الذي يمكن أن يستفاد منه في إحصاء الموارد والتخطيط الاقتصادي السليم بالطرق العلمية الحديثة.

كما أعرب عن أمله في مساهمة المجتمع الدولي وأصدقاء السودان في تقديم الدعم والمساندة حتى تتمكن البلاد من حل كافة المشاكل الاقتصادية وتحقيق التنمية والاستقرار المنشود.

ومن جانبهم أكدت مجموعة السفراء الأوروبيين استعداد بلادهم للتعاون الاقتصادي مع السودان وتقديم الدعم والمساندة من خلال مؤتمر أصدقاء السودان المزمع انعقاده في شهر أبريل القادم في العاصمة السويدية إستكهولم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)