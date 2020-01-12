حمل الرقم (29).. حمادة صدقي يمنح الكاردينال رقم قياسي جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بعد اعلان الرسمي من قبل رئيس نادي سموحة المصري عن التعاقد مع مدرب الهلال حمادة صدقي.. حقق رئيس الهلال رقما قياسياجديدة حسب رصد (سودانا فوق) حيث حمل المدرب المصري الرقم 29 في المدربين الذين اشرفوا علي تدريب الأزرق في عهد الكاردينال،خلال 5 سنوات ونصف وحمل صدقي انه صاحب اقصر مده حيث قضي 25 يوماً فقط في تدريب الهلال.

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