عاجل.. السودان وكندا يتفقان على ترفيع التمثيل الدبلوماسي إلى سفراء

الأحد 12 يناير 2020 كتب محمد أمين اتفق السودان وكندا على ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى درجة سفير، في كل من الخرطوم وأوتاوا. وإلتقى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليوم (الأحد) السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي، روب اوليفانت. واشاد حمدوك بجهود كندا ودعمها للثورة السودانية وتقديمها للدعم في المجال الإنساني. ودعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والإستثمار وبناء القدرات. ومن جانبه أكد المسؤول الكندي، دعم بلاده للحكومة الإنتقالية في السودان، و حيا شجاعة وتضحيات الشعب السوداني والمرأة السودانية على وجه الخصوص إبان ثورة ديسمبر المجيدة





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