عاجل.. تخصيص نيابات لبلاغات القتل خارج إطار القانون

الأحد 12 يناير 2020 كتب محمد أمين أعلنت لجنة التحقيق والتحري في أحداث القتل خارج نطاق القانون وإنتهاكات حقوق الإنسان عن فتح تقديم الشكاوي والبلاغات خلال شهر بعدد من النيابات بالخرطوم. وقالت النيابة العامة في بيان اليوم (الاحد) أن الجرائم تشمل أحداث العنف الطلابي الممنهج وحالات التعذيب والإغتصاب داخل السجون والمعتقلات.





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