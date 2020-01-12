اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عاجل.. تخصيص نيابات لبلاغات القتل خارج إطار القانون

0 نشر
محمد أمين 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الأحد 12 يناير 2020

عاجل.. تخصيص نيابات لبلاغات القتل خارج إطار القانون

كتب

محمد أمين

أعلنت لجنة التحقيق والتحري في أحداث القتل خارج نطاق القانون وإنتهاكات حقوق الإنسان عن فتح تقديم الشكاوي والبلاغات خلال شهر بعدد من النيابات بالخرطوم.  وقالت النيابة العامة في بيان اليوم (الاحد) أن الجرائم تشمل أحداث العنف الطلابي الممنهج وحالات التعذيب والإغتصاب داخل السجون والمعتقلات.  


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تخصيص نيابات لبلاغات القتل خارج إطار القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا