عاجل.. لجنة التفكيك تكشف تفاصيل جديدة بشأن الحجز على المؤسسات الإعلامية

الأحد 12 يناير 2020

أكدت لجنة تفكيك النظام السابق، تستهدف استرداد الأموال العامة المنهوبة، وأن ا المؤسسات الاعلامية التي تم الحجز عليها، للتحقيق في ملكية ومصادر تمويلها. ومن أبرز المؤسسات التي تم الحجز عليها قناة الشروق وصحيفة السوداني وشبكة قنوات طيبة وصحيفة الرأى العام. وقال وكيل وزارة الاعلام والثقافة، أن اللجنة تمتلك وثائق ومعلومات مؤكدة أن قناة الشروق التي يملكها رجل الاعمال والقيادي بالنظام السابق، تم تمويلها بعشرات الملايين من الدولارات، بتوجيهات من الرئيس المعزول. واضاف في مؤتمر صحافي اليوم (الاحد) ان القناة ظلت تتلقى ميزانية تسيير سنوية من القصر الجمهوري منذ تأسيسها. وأكد سعيد أن القناة مسجلة بأسماء عدد من الاشخاص ينتمون لحزب المؤتمر الوطني الذي حل بقانون مجاز من مجلسي السيادة والوزراء. واضاف بعد مراجعة حسابات القناة، اتضح أن ليس لديها اية أصول، وعليها مديونية تفوق مليون و200 ألف دولار. وأوضح ان صحيفة الرأى العام كانت مملكومة لشركتين تابعتين للنظام السابق بيعت في صفقة بقيمة 19 مليار جنيه، وتم تحويل ملكيتها لشخصين. وكشف وكيل وزارة الاعلام عن وجود تقارير أمنية تثبت أن قام بتمويل صفقة تحويل ملكية صحيفة الرأى العام، أحد قادة جهاز الأمن والمخابرات السابقين. وقال سعيد جمعية القران الكريم التي تم الحجز عليها بقانون تفكيك النظام المعزول، تمتلك مناجم ذهب، ولايعرف أين تذهب الاموال التي كانت تستثمر في الذهب. وأضاف أن ايقاف بث قنوات شبكة الاندلس بعدة لغات لشكوى من بعض الدول الافريقية ، من نشاط معادي ينطلق من الاراضي السودانية لزعزعة الاستقرار في تلك الدول. ومن جانبه قال عضو لجنة تفكيك النظام المعزول، وجدي صالح، أن اللجنة ستواصل التحقيق في كثير من الشركات والمؤسسات لديها صلة بحزب المؤتمر الوطني المنحل. وأشار إلى أن قناة الشروق تأسست باموال ضخمة من وحدة تنفيذ السدود بتوجيهات صادرة من الرئيس المعزول، وتم تسجيلها بأسم جمال الوالي. واوضح أن اللجنة اتخذت اجراءات تحفظية، ولم تصدر قرار برد الملكية، وهي في إنتظار تقارير المراجع العام. وأشار إلى جمعية القران الكريم تستنزف الخزينة العامة 750 ألف جنيه شهريا، وتمتلك فندقين ومبنى متعدد الطوابق بالخرطوم، و100 سيارة. وقال أن مهام اللجنة معرفة أين صرفت اموال الشعب السوداني، ومن أتى ملاك بهذه الاموال وماهو حجمها وكيف تم التصرف فيها، ولهذا أصدرت اللجنة قرارات بالتحفظ على هذه المؤسسات إلى حين البت في الأمر. وأكد صالح أن اللجنة تحقق في من أين أتى جمال الوالي شراء صحيفة السوداني، وعليه اثبات ذلك امام اللجنة.

