شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان نشر كل جديد عن حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك التي اشتهرت على السوشيال باسم “لوشي”.فبعد أن نشرت الصفحات قبل نحو أسبوع من الأن صور وفيديوهات مثيرة لنجمة قناة الهلال ظهرت من خلالها في إحدى الاحتفالات وهي ترقص (عشرة بلدي) وتتحدث مع أحد الناشطين على السوشيال ميديا, عادت الصفحات مرة أخرى لمتابعة أخبار حسناء الإعلام ونشر صورها،فقد ظهرت لوشي في الصورة الحديثة وهي ترتدي “بنطلون” وملابس عارية من جهة الكتفين, الصورة المثيرة دفعت رواد مواقع التواصل للتسابق في إبداء أرائهم حولها وذلك من خلال تعليقاتهم الكثيرة. المادة السابقة بالارقام..إستقرار اسعار الخضر والفاكهة بسوق الدمازين المركزي

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الحسناء “لوشي” تواصل تخصصها في إثارة مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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