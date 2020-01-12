نمور الرهد تعدد الصعوبات التي تواجه شرق السودان

استبعد رئيس نمور الرهد الاستاذ حمد النيل يوسف السماني انفصال شرق السودان، مشيرا الي انه يدعون الي توحيد انسان الشرق ضمن السودان الواحد معددا الصعوبات التي تواجه شرق السودان في مختلف المجالات خاصة التنمية.

واضاف في منبر سونا للحديث عن مالات المؤتمر التداولي لشرق السودان ومشاركة كيان نمور الرهد في مؤتمر الشرق المزمع انعقادة بحر هذا الاسبوع، ان الشرق لاتوجد به صراعات اقليمية او دولية فقط نحن نسعي الي رفع الظلم والتهميش بصورة تلبي طموحات انسان الشرق .

فيما قال معز ابو الزين الامين العام لنمور الرهد ان الوضع في منطقة الرهد تعترية كثير من الصعوبات ولا توجد مرافق صحية او تعليمية مشيرا الي مشروع الرهد ظل خلال فترة الحكم البائد يدار بانتقائية ولايوجد به اي انسان من شرق السودان مما ترك غبنا كبيرا وسط المواطنيين، مطالبا بضرورة توفير طرق معبدة لمنطقة الرهد خاصة وانها مناطق انتاج مما يصعب معها في مواسم الخريف توصيل الانتاج الزراعي لمناطق الاستهلاك .

واضاف ان الرهد يمكن ان تكون حلقة تواصل كبيرة بين مختلف ابناء السودان لانه توجد به كل مكونات السودان وقبائلة وهو امر محمود يسهم في تحقيق الوحدة المشودة في ظل سودان موحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)