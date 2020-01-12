حزب الغد الديمقراطي:حرية التعبير لاتعني المساس بالامن

التاريخ: 12-يناير-2020
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دعا الاستاذ: نورين عبدالقفا رئيس حزب الغد الديمقراطي كل الاحزاب والقوى السياسية السودانية للتعبير عن نفسها بكل سلمية دون المساس بالامن والسلامة العامة للمواطنين مؤكداً أن النظام البائد مارس التضييق على الحريات العامة وتكميم الافواه.
وبحسب سونا قال عبدالقفا في تصريح صحفي لوكالة السودان للانباء اليوم على خلفية أحداث تظاهرات مدني أمس وحدوث إحتكاكات وإصابات وسط المواطنين هناك أن حق التظاهر والتعبير السلمي مكفول بموجب القانون الدولي والمحلي وبموجب الميثاق العالمي الاممي لحقوق الانسان.
مشدداً على أن تأمين الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات العامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والامنية التي يعيشها السودان الان تتطلب من كل القوى السياسية تغليب المصالح الوطنية العليا والبعد عن النظرة القاصرة لتحقيق مصالح سياسية حزبية محدودة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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