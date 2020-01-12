أنباء عن حفظ الدعم السريع بلاغة المدون ضد القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف

التاريخ: 12-يناير-2020
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ويجئ التطور على خلفية تصريحات اتهم فيها صديق يوسف قوات (الدعم السريع) بالمسؤولية المباشرة عن فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي كما تحدث عن ارتكابها جرائم في اقليم دارفور.
وكان القيادي الشيوعي يحاول نفي تصريح نسبته اليه إحدى الصحف قالت إنه رحب باجتماع لجان المقاومة مع قائد الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي).
يرفض حميدتي تحميل قواته المسؤولية عن عملية فض الاعتصام وظل يكرر على الدوام بامتلاكه معلومات موثوقة حول الجهات التي نفذت العملية، وانه لن يتحدث الا بعد ظور نتائج التحقيق الرسمية، حسب صحيفة اليوم التالي.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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