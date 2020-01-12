لجنة أمن الجزيرة:إصابة مواطن بأعيرة نارية

أصدرت لجنة أمن ولاية الجزيرة مساء امس بياناً أعلنت من خلاله الإجراءات الإحترازية التي وضعتها في إجتماعها يوم الأربعاء 8 يناير الجاري إثر معلومات توفرت لها بقيام مسيرة بحاضرة الولاية مدينة ودمدني محدد لها امس السبت 11 يناير حيث شملت الإجراءات الإحترازية وضع قوات في مداخل مدينة مدني لمنع وصول تجمعات من خارج المدينة وتأمين كافة المنشآت الحيوية إضافة لتأمين كل الطرق المتوقع حدوث تجمعات بها.

وأشار البيان الي أن قوات الشرطة قامت في الساعات الاولي من صباح امس السبت بحضور وكيل النيابة المختص بالإنتشار في كافة الطرق المتوقع حدوث تجمعات بها وأقر البيان بتسلل مجموعات من المجموعتين المتباينتين لتقاطع شارع الجمهورية مع شارع النيل حيث قامت قوات الشرطة في حضور النيابة بالفصل بين الجانبين وإتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المواطنين وتفريق وإفراغ المجموعات تدريجيا منعا لوقوع إحتكاكات حفظا لسلامة الجميع .

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وأكد البيان حدوث إحتكاكات بعيدا عن المنطقة المذكورة حيث قام أحد المواطنين يقود عربة بوكس بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة أدت لإصابة أحد المواطنين بجراح خطيرة وتعرض مطلق النار اثر ذلك لإصابات متفرقة من المواطنين كما حدثت إحتكاكات متفرقة بين المجموعتين في الشوارع الجانبية أدت لإصابة ٧ مواطنيين إصابات طفيفة متفاوته وأرجع البيان إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع لحقن الدماء والحفاظ علي الأرواح وأكد القبض علي الشخص الذي أطلق الأعيرة النارية وحجز عربته والسلاح المستخدم والقبض علي عدد من المتفلتين وتم فتح بلاغات في مواجهتهم وتمت السيطرة على الموقف .

وتمنت لجنة أمن ولاية الجزيرة عاجل الشفاء للمصابين والجرحي وأكدت أنها ستظل في حالة إنعقاد دائم بغرفة العمليات ووضع مزيدا من التدابير الإحترازية والوقائية بتسيير أطواف ليلية حفظا للأمن وسلامة الأنفس والممتلكات العامة والخاصة .

وبحسب سونا تشير لجنة أمن ولاية الجزيرة أن ما حدث امس ظاهرة مختلفة بوجود مجموعتين متضادتين في تظاهرة واحدة ومكان واحد .

عليه تهيب لجنة أمن الولاية بالمواطنيين ضبط النفس وترك الأمر للقوات النظامية للقيام بواجبها القانوني وعلي الجميع الإلتزام بالموجهات الخاصة بالتجمعات التي سيتم التعامل معها وفق القانون.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)